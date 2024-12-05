Efeler'de 3. Kuyulu Geleneksel Deve Güreşi Festivali Düzenleniyor - Son Dakika
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Efeler'de 3. Kuyulu Geleneksel Deve Güreşi Festivali Düzenleniyor

Efeler\'de 3. Kuyulu Geleneksel Deve Güreşi Festivali Düzenleniyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, region's cultural heritage and traditions continue to thrive. The 3rd Kuyulu Traditional Camel Wrestling Festival will take place on December 8th in Kuyulu Village, starting at 10:00 AM. The event, organized in collaboration with the Kuyulu Camel Culture and Wrestling Association, invites all residents to experience colorful camel wrestling matches and appreciate the region's unique cultural tapestry.

05.12.2024 12:23  Güncelleme: 12:24
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bölgenin kültürel zenginliklerini ve geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 3'üncü Kuyulu Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 8 Aralık Pazar günü Kuyulu Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Efeler Belediyesi ile Kuyulu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği iş birliğiyle yapılacak olan etkinlik, saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek. Festivale katılanlar, Kuyulu Arenası'nda birbirinden renkli deve güreşlerine tanıklık ederken, bölgenin eşsiz kültürel dokusunu da yakından hissedecekler.

Festivale tüm Efeler halkını davet eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, deve güreşi festivallerinin hem bölgenin kültürel değerlerini koruma hem de gelecek nesillere aktarma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Geleneklerimizi yaşatmak ve halkımızla birlikte keyifli bir gün geçirmek için tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de 3. Kuyulu Geleneksel Deve Güreşi Festivali Düzenleniyor - Son Dakika

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