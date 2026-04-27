Efeler\'de acil müdahale için OED cihazları devreye giriyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hem toplum sağlığını korumak hem de merhum gazeteci Erman Çetin'in hatırasını yaşatmak amacıyla bir projeyi hayata geçiriyor. Aydın Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle, kentin en işlek noktalarına modern tıbbın en önemli ilk yardım araçlarından biri olan OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazları yerleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl 28 Nisan'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, vefatının yıl dönümünde anlamlı bir törenle anılacak. 28 Nisan Salı günü saat 13.00'te gerçekleşecek açılışla birlikte, kentin 8 farklı noktasına yerleştirilen cihazlar resmi olarak hizmete girecek.

Ani kalp durmaları sırasında kalbin yeniden normal ritmine dönmesini sağlayan bu cihazlar, tıp eğitimi olmayan vatandaşların bile kullanabileceği şekilde tasarlandı. Sesli ve görsel komutlarla kullanıcıyı adım adım yönlendiren sistem, yanlış müdahale riskini sıfıra indirerek profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar hayat kurtarıcı bir köprü görevi üstleniyor. Sistem, 112 Acil Çağrı Merkezi ile tam bir eş güdüm içerisinde çalışacak. Herhangi bir acil durumda 112'ye düşen ihbarla birlikte, olay yerine en yakın OED cihazını tespit edilerek vatandaşlar o noktaya yönlendirecek. Böylece kalp durması sonrası başlayan 'altın dakikalar' sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar en verimli şekilde değerlendirilmiş olacak.

Başkan Anıl Yetişkin'in talimatıyla, vatandaş yoğunluğunun en üst seviyede olduğu bölgeler belirlendi. Bu kapsamda cihazlar; Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Uğur Mumcu ve Menderes parkları, Fatih Mahallesi kapalı pazar yeri, İmamköy Doğa Otel, Zafer Meydanı'ndaki belediye otoparkı ve Pınarbaşı Mesire Alanı, Efeler Belediyesi hizmet binası girişi ve ESKO iş hanında kurumları yapılarak hayat kurtarmaya hazır hale getirildi. - AYDIN