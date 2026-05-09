Miniklerden annelerine duygu dolu sürpriz

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler, anneleri için hazırladıkları el emeği hediyeler ve sürprizlerle renkli ve duygusal anlar yaşattı.

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler anneleri için hazırladıkları sürprizlerle duygu dolu anlar yaşattı. Efeler Belediyesi'ne bağlı Gündüz Bakımevleri'nde Anneler Günü nedeniyle renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Günler öncesinden hazırlık yapan minik öğrenciler, anneleri için hazırladıkları el emeği hediyeleri büyük heyecanla takdim etti. Balonlar ve rengarenk süslemelerle donatılan bakım evlerinde bayram havası yaşandı. Etkinlik kapsamında çocuklar, çerçeve, resim ve çeşitli el işi çalışmalarından oluşan hediyelerini annelerine verirken duygu dolu anlar yaşandı. Miniklerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansırken, anneler de çocuklarının sürprizleri karşısında duygusal anlar yaşadı. Program boyunca çocuklar ve anneleri birlikte oyunlar oynayıp yarışmalara katıldı. Müzikler eşliğinde dans eden aileler keyifli vakit geçirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Veliler, çocuklarıyla birlikte anlamlı bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçen öğretmenlere ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. Efeler Belediyesi yetkilileri ise çocukların sevgi, paylaşım ve dayanışma duygularını geliştiren etkinliklerin devam edeceğini belirterek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. - AYDIN