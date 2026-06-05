Efeler\'in çevreci minikleri ödüllerine kavuştu

Efeler Belediyesi koordinesinde düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye giren okullar ödüllendirilirken, yüzlerce atık pil toplayarak çevrenin korunmasına katkı sağlayan minik öğrenciler de doğa dostu davranışlarıyla örnek oldu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in temiz bir gelecek ve sürdürülebilir bir çevre vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar, meyvelerini vermeye devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Efeler Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla yürütülen Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye giren okullar ödüllerine kavuştu. Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, yarışmada ilk üçe giren okulları ziyaret ederek hem hediyelerini hem de başarı belgelerini takdim etti. Yarışmaya katılan okullar, topladıkları atık pillerle hem doğayı korudu hem de akranlarına örnek oldu. Yoğun katılımın yaşandığı yarışmanın neticesinde, çevre hassasiyetiyle öne çıkan Yörük Ali Efe İlkokulu en çok atık pili toplayan okul olurken, İstiklal Anaokulu'nun minik öğrencileri ikinci, topladıkları pillerle geleceğe nefes aldıran Yunus Emre İlkokulu da üçüncü oldu. Efeler Belediyesi, temiz bir kent ve sıfır atık hedefi doğrultusunda benzer teşvik edici projeleri hayata geçirmeye ve çevre dostu nesiller yetiştirilmesine öncülük etmeye devam edecek. - AYDIN