Efeler\'de Bahar Futbol Turnuvası Düzenleniyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların sporla iç içe büyümelerini desteklemek amacıyla futbol etkinliği düzenliyor. 2-4 Nisan tarihleri arasında Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek 'Bahar Futbol Turnuvası' çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmesini sağlayacak.

Heyecan dolu organizasyon, 2 Nisan Çarşamba günü 11 yaş grubunun karşılaşmalarıyla başlayacak. Ardından 3 Nisan Perşembe günü 10 yaş grubundaki genç yetenekler sahaya çıkacak. Turnuva, 4 Nisan Cuma günü 9 yaş grubunun maçlarıyla sona erecek. Puanlama ve eleme sistemine dayalı olarak gerçekleştirilecek turnuvada, minik futbolcular yeteneklerini sergileyerek hem eğlenecek hem de sağlıklı rekabetin keyfini çıkaracak.

Başkan Yetişkin, bu etkinlik ile çocukların ara tatilde hem eğlenceli hem de verimli zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın fiziksel gelişimini desteklemek ve onlara spor alışkanlıkları kazandırmak bizim için çok önemli. Bu turnuva da onlara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. Her birine başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN