Efeler'de camisi olmayan tek mahallede ezan sistemi aktif hale getirildi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde camisi bulunmayan tek mahalle olan Fatih Mahallesi'nde ezan sistemi yeniden çalışır hale geldi.

Aydın Efeler ilçesi'ndeki merkez mahallelerin çoğunda bir veya birden fazla cami bulunurken, Fatih Mahallesi'nde cami bulunmaması dikkat çekiyor. Aydın genelinde bin 146 cami bulunurken, yaklaşık 10 bin nüfusu olan Fatih Mahallesi sınırlarında ise camii bulunmuyor. Efeler'deki 83 mahalle içerisinde camii bulunmayan tek mahalle olan Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde merkezi ezan sistemi yeniden faaliyete geçirildi.

Sistemin yeniden çalışmasının ardından yetkililere teşekkür eden Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu; "Aydın'da camisi olmayan tek Mahalle Fatih Mahallemizde. Kapalı Pazar alanı içinde var olan ezan sistemi yeniden çalışır hale getirildi. Ezan sesinin aktif hale gelmesine destek sağlayan Efeler İlçe müftümüz Salih Akcan'a, Efeler Belediye Başkanım Fatih Atay'a, Efeler başkan yardımcımız Özgür Alkoç'a şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim" dedi. - AYDIN