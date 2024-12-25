Efeler'de Eğitimde Fırsat Eşitliği Projeleri - Son Dakika
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Yerel

Efeler'de Eğitimde Fırsat Eşitliği Projeleri

Efeler\'de Eğitimde Fırsat Eşitliği Projeleri

Efeler Belediyesi, okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilere destek olmak amacıyla çeşitli eğitim projeleri yürütüyor. Eğitim merkezleri ve özel programlar ile ailelere ekonomik katkı sağlanıyor.

25.12.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
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Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle çalışmalar yürüten Başkan Anıl Yetişkin, okul öncesi dönemden üniversiteye hazırlık sürecine kadar öğrencilerin yanında oluyor. Efeler'in eğitim merkezlerinde alanında uzman öğretmenler tarafından uygun fiyatla sunulan hizmet sayesinde ailelerin bütçesine 40 milyon TL'lik katkıda bulunuluyor.

Efeler Belediyesi tarafından 5 farklı adreste hizmet veren Gündüz Bakımevleri, ebeveynlerin ve çocukların okul öncesi eğitimde ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Alanında uzman 56 öğretmen, 504 çocuğa ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda eğitim vermeyi sürdürüyor. Eğlenceyle öğrenimin birleştiği bu ayrıcalıklı mekanlar sayesinde, aile bütçesine yılda 3 milyon 780 bin TL'lik katkı sunuluyor.

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) Akademi, orta öğretim, lise ve üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Alanında uzman 26 öğretmen, hayallerinin peşinde koşan 460 öğrenciyle bire bir ilgilenerek hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Şehirde eğitim kurslarının ortalama fiyatı 100 bin TL'yi aşıyor. EFESEM Akademi ise eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla ailelerin bütçesine, yılda 36 milyon 780 bin TL'lik rekor bir destekte bulunuyor.

Ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerin kentte ilk tercihi olan Kitap Kafelerde 2 Ocak Perşembe gününden itibaren uzman öğretmenler eşliğinde soru çözümleri başlayacak. Buna göre, Ortaöğretim, lise ve liseden mezun olan öğrenciler; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde görevli öğretmenlerle birlikte soru çözümü gerçekleştirebilecek. Efeler Belediyesi bu hizmetiyle de öğrencilere eğitimde önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacak ve aile ekonomisine bir katkı daha sunacak.

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, özel çocukların bağımsız yaşam becerilerini geliştirme ve davranış problemlerini azaltma hedeflerini alanında uzman kadrosuyla gerçekleştiriyor.

Otizmli bireyler, Efeler Belediyesi'nin anlamlı merkezinde tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitim programları kapsamında; algı, bellek, motor, dil ve iletişim becerilerinin yanı sıra sosyal uyum ve akademik becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler alıyor.

Başkan Yetişkin'in özel bireyler için hizmete sunduğu Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, zihinsel engeli, işitme engeli, görme engeli, ortopedik engeli, dil ve konuşma engeli, Disleksi, Otizm ve Down Sendromu gibi farklı özel ihtiyaçlara sahip vatandaşlara uygun oyun grupları, dinlenme alanları ve sosyal etkinliklerle yeni bir yaşam fırsatı sunuyor. Ayrıca, merkezde, birebir eğitim ve terapi programlarının sunulacağı özel bir bina da bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de Eğitimde Fırsat Eşitliği Projeleri - Son Dakika

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