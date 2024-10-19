Efeler'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Efeler'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Efeler\'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı, muhtarlar anı fotoğrafı çekti.

19.10.2024 11:26
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören ile kutlandı.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim günü kutlanan Muhtarlar Günü Efeler'de kutlandı. Efelerli muhtarlar Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu ve ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kuyucular Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ergün, "1829 yılından bu yana köklü bir maziye sahip olan muhtarlık müessesesi, demokrasimizin kuşkusuz en önemli yapı taşlarından birisidir. Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ve köylerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ihtiyaçlarını karşılamada halkın devlet kurumları ile ilişkilerinde rolü oynayan oldukça önemli bir vazifeye sahiptirler. Halkımızın ferah bir hayat sürebilmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında adeta köprü vazifesi gören, yerelde kamu hizmetlerini hızlı ve etkin bir biçimde halkımıza ulaştırma çabası içerisinde olan ve bu ulvi görevleri başarıyla yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu ve Efeler ilçesinde görev yapan muhtarlar katıldığı tören, muhtarların günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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