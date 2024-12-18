Efeler'de Senaryo ve Tiyatro Yazarlığı Kursu Başladı - Son Dakika
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Efeler'de Senaryo ve Tiyatro Yazarlığı Kursu Başladı

Efeler\'de Senaryo ve Tiyatro Yazarlığı Kursu Başladı

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen senaryo ve tiyatro yazarlığı kursu, 6 ay sürecek. Kurs sonunda başarılı katılımcılara sertifika verilecek.

18.12.2024 13:53  Güncelleme: 13:54
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Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen senaryo ve tiyatro yazarlığı kursu, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde başladı.

Yazar-Yönetmen-Dramaturg Serkan Fırtına'nın eğitmenliğinde gerçekleştirilen kurslar, 6 ay sürecek. Bu süreçte katılımcılara, senaryo ve tiyatro oyunu yazma sürecinde gerekli teknik bilgi ve beceriler kazandırılacak. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sanata ilgi duyan vatandaşlara yeni fırsatlar sunmaya devam ettiklerini belirterek, bu tür eğitimlerin kentteki kültürel hayatı zenginleştireceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Senaryo ve Tiyatro Yazarlığı Kursu Başladı - Son Dakika

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