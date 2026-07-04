Efeler Belediye Başkanı Yetişkin\'den hayat kurtaran ekibe tebrik

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, görev sırasında sulama kanalına düşen araçtaki anne ile 2 çocuğun kurtarılmasını sağlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, "Zor anlarda birbirimize uzattığımız her el, bu kentin en büyük gücüdür" dedi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev yerine gittikleri sırada sulama kanalına düşen bir aracı fark etti. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçen ekipte görevli Ahmet Katılmış, suya atlayarak araçta bulunan anne ile 2 çocuğun kurtarılmasını sağladı. Diğer ekip arkadaşları ise ip ve can simidiyle destek vererek kurtarma çalışmalarına katkıda bulundu. Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediye personelinin gösterdiği fedakarlığın ve ekip ruhunun gurur verici olduğunu söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının büyük bir özveriyle hareket ettiğini belirten Başkan Yetişkin, "Gözlerini kırpmadan, büyük bir sorumlulukla yardıma koşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibimiz, bugün hepimize insanlığın ve birlik olmanın en güzel örneğini gösterdi. Suya atlayarak canını hiçe sayan kıymetli mesai arkadaşım Ahmet Katılmış'ı ve ona kıyıda can simidi olan, iplerle yardıma koşan, bu hayat kurtarma operasyonunu bir ekip ruhuyla başaran tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan bu örnek davranış, Efeler Belediyesi'nin her bir ferdinin bu kente nasıl bir sevgiyle bağlı olduğunun kanıtıdır. Kazadan etkilenen anne ve evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Biz büyük ve çok güçlü bir aileyiz. Zor anlarda birbirimize uzattığımız her el, bu kentin en büyük gücüdür" ifadelerini kullandı. - AYDIN