Efeler'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında 2022 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirilirken, alınan kararla belediye meclisi bu yıl da tatil yapmayacak.

Efeler Belediye Meclisi'nin Ocak ayı olağan toplantısının birinci oturumu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 19 gündem maddesi görüşülürken, bazı maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündem en dikkat çeken maddesi ise belediye meclisinin tatil kararı alıp almayacağı ve meclis günlerinin belirlenmesi oldu. Oy birliği ile alınan karar ile birlikte meclis her ayın ilk gününde toplanacak ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatil olmayacak.

Zabıt özetinin okunmasının ardından devam eden yılın ilk meclisinde Denetim Komisyonu üyeleri de kapalı oylama şeklinde yeniden seçildi. Denetim Komisyonu için meclise sunulan Mustafa Sabuncu, İsmail Hakkı Gül, Ahmet Ertürk, Altan Kemerci ve Ersun Sinanoğlu isimleri oybirliği kabul edildi. Yapılan oylamanın ardından Altan Kemerci 33 oyla komisyon başkanı olarak seçildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 5 Ocak 2022 saat 10.00'da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN