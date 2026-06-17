Efeler\'de sınav sessizliği için pazar düzenlemesi yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bazı semt pazarları hakkında bir haftaya özel düzenleme yapıldığı bildirildi.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sınava girecek öğrencilerin daha sakin ve uygun bir ortamda sınava hazırlanabilmeleri amacıyla hafta sonu kurulan bazı pazar yerlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 20 Haziran Cumartesi günü Efekent Pazar Yeri'nde kurulan İkinci El Pazarı ile Soğukkuyu Pazarı kurulmayacak. Ayrıca 21 Haziran Pazar günü ise Efekent Pazarı ve Kemer Pazarı vatandaşlara hizmet vermeyecek. YKS'nin gerçekleştirileceği 21 Haziran Pazar günü ilçede yalnızca Kurtuluş Pazarı'nın açık olacağı ifade edildi.

Efeler Belediyesi yetkilileri, alınan kararın öğrencilerin sınav sürecini daha rahat geçirebilmeleri amacıyla uygulandığını belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm adaylara başarı dileklerini iletti. - AYDIN