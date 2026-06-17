Efeler'de sınav sessizliği için pazar düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler'de sınav sessizliği için pazar düzenlemesi yapıldı

Efeler\'de sınav sessizliği için pazar düzenlemesi yapıldı
17.06.2026 10:43  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2026 YKS öncesi öğrencilerin rahat sınava hazırlanması için bazı semt pazarları bir hafta süreyle kurulmayacak. 20-21 Haziran'da sadece Kurtuluş Pazarı açık olacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bazı semt pazarları hakkında bir haftaya özel düzenleme yapıldığı bildirildi.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sınava girecek öğrencilerin daha sakin ve uygun bir ortamda sınava hazırlanabilmeleri amacıyla hafta sonu kurulan bazı pazar yerlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 20 Haziran Cumartesi günü Efekent Pazar Yeri'nde kurulan İkinci El Pazarı ile Soğukkuyu Pazarı kurulmayacak. Ayrıca 21 Haziran Pazar günü ise Efekent Pazarı ve Kemer Pazarı vatandaşlara hizmet vermeyecek. YKS'nin gerçekleştirileceği 21 Haziran Pazar günü ilçede yalnızca Kurtuluş Pazarı'nın açık olacağı ifade edildi.

Efeler Belediyesi yetkilileri, alınan kararın öğrencilerin sınav sürecini daha rahat geçirebilmeleri amacıyla uygulandığını belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm adaylara başarı dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Eğitim, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de sınav sessizliği için pazar düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 10:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler'de sınav sessizliği için pazar düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.