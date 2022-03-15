Efeler'de 'Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası' açılıyor - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Aydın'a kazandırdığı ve sadece kadınların istihdam edileceği 'Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası' 16 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te yapılacak törenle açılacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tüm vatandaşları; otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında 200'den fazla kadının istihdam edileceği 'Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nın açılışına davet etti. Erkeklerin yaptığı tüm işlerde kadınların da başarılı olabileceğini gösterecek fabrikanın, Türkiye'ye örnek olacağını vurgulayan Başkan Atay, "Kadınlara verdiğimiz değeri sözde değil özde bir icraatla göstermekte kararlıyız" dedi.

Türkiye'de en çok enginarın yetiştiği Efeler'de, hem enginarın değer kazanacağı hem de kadın istihdamı yönünden örnek olacak projenin açılış töreniyle ilgili Başkan Atay, "Efeler Belediyesi olarak Ege'de bir ilke imza atıyor, sadece kadın emekçilerin çalışacağı 'Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı hizmete açıyoruz. Tepecik Mahallesi 921. Cadde No 2 adresindeki fabrikamızın açılış törenine katılmak isteyen vatandaşlarımız için Kemer Camii ve Bey Camii önü ile Zafer Meydanı'ndan açılış günü saat 12.00'de servis araçlarımız hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi güne davet ediyorum. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" diye konuştu. - AYDIN