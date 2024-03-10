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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye özgü tatları tanıtmak amacıyla düzenlediği, yetenekli şeflerin Efeler halkıyla buluştuğu 3'üncü Efeler Gastronomi Festivali'nde lezzet şöleni yaşandı.

Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği; sergi, panel, söyleşi, mutfak çalışmaları gibi çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca süren festival büyük bir coşkuya sahne oldu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, kentte gelenekselleştirdiği Efeler Gastronomi Festivali'nin 3'üncüsü Pınarbaşı Mesire Alanı'nda Efeler halkının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Festivalin son gününün konuğu ünlü oyuncu Salih Güney oldu. Lezzet şöleninin son gününde ilk söyleşiyi, Doğal Beslen İyi Yaşa konusuyla Dr. Ceyhun İrgil moderatörlüğünde Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer ve Oyuncu Salih Güney'in söyleşisi oldu. Efeler'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Salih Güney, Başkan Atay'a övgü dolu sözlerde bulunarak, "Efeler'e gelince bir sürprizle karşılaştım. Ben Çeşme'de yaşıyorum. Belediyenin ne olduğunu unutmuştum. Efeler'e gelince, Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın yaptıklarını görünce belediyeciliğin en olduğunu hatırladım. Efeler'e gelince 'belediyecilik buymuş' dedim. Burada çok büyük bir hizmet var. İyi ki böyle bir başkanınız var. Mehmet Fatih Atay'ı tanımaktan gurur duydum" dedi.

Festival, Nedim Atilla ve Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya'nın zeytin ve zeytinyağı hakkında yaptıkları söyleşi ile devam etti. Daha sonra Şefler Esra Düzdağ ve Deniz Barın Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nın ürünlerini kullanarak yemekler hazırladı, mutfak atölyesi çalışması ve söyleşi gerçekleştirdi. Ardından moderatörlüğünü Nedim Atilla'nın yaptığı, Doç. Dr. Ahmet Uhri ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk'ün Ege'nin Ot Yemekleri Kitabı Kutlaması adlı söyleşi yapıldı. Başkan Atay, söyleşi ve mutfak çalışması gerçekleştiren tüm konuklara katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Ardından sahne yemek yarışmasının son bölümü olan tatlıların oldu.

Yarışmanın ardından dereceye giren kişiler için ödül töreni gerçekleştirerek, marifetli eller ödüllerini Başkan Atay'ın elinden aldı. Efeler'in dev festivali zeybek gösterisi ile sona erdi. - AYDIN