Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun Telli Dede Camii'ndeki sabah namazına katıldı - Son Dakika
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Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun Telli Dede Camii'ndeki sabah namazına katıldı

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Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun Telli Dede Camii\'ndeki sabah namazına katıldı
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Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Telli Dede Camii'nde sabah namazı buluşması düzenledi. Aydın'ın Efeler ilçesindeki programa İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun ve Şube Müdürü Muhammet Yılmaz katılırken, cemaat birlik ve beraberlik duygularını paylaştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlar Telli Dede Camii'nde bir araya geldi.

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği program, Telli Dede Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun ve Şube Müdürü Muhammet Yılmaz da katıldı. Sabah namazının cemaatle kılındığı buluşmada, vatandaşlar aynı safta bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını paylaştı. Manevi atmosferde gerçekleşen programda cami merkezli birlikteliğin ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Programın ardından emeği geçen dernek başkanına ve cami görevlilerine teşekkür eden İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, bu tür buluşmaların vatandaşlar arasındaki manevi bağları güçlendirdiğini belirtti. Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün, vatandaşları camilerde bir araya getirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sabah namazı buluşmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun Telli Dede Camii'ndeki sabah namazına katıldı - Son Dakika
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