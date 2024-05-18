Efeler'in semt pazar alanları temizleniyor - Son Dakika
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Yerel

Efeler'in semt pazar alanları temizleniyor

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ekipleri, kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarının temizliğini sürdürüyor. Efeler'in ekipleri, son olarak Cuma günleri Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan semt pazarının temizliğini tamamladı.

18.05.2024 21:36
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Efeler'in semt pazar alanları temizleniyor

AYDIN - Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ekipleri, kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarının temizliğini sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, daha temiz ve daha güzel bir şehir için çalışmalarına devam ediyor. Kenti pırıl pırıl yapmak için sabahın ilk ışıklarında mesaiye başlayan ve gece saatlerine kadar titizlikle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler'in her gün farklı mahallelerinde kurulan semt pazarlarını da temizliyor.

Efeler'in ekipleri, son olarak Cuma günleri Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan semt pazarının temizliğini tamamladı. Çok sayıda personel ve araçla yapılan işlemde, tüketilemeyecek halde olan meyve, sebze ve çeşitli ürünleri teker teker süpürülüyor ve alan özenle yıkanıyor. Semt pazarının olmadığı günlerde çok amaçlı olarak kullanılan yerler, temizliğinin tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunuluyor. Çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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