Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

25.02.2022 15:01
Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşurken, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuluyor.

Efeler Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşurken, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuluyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi'nde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahalle'sinde ihtiyaç duyulan bölgelerde iş makineleri ile yol düzenleme işlerini sürdürüyor.

Ana yola ulaşabilmek için söz konusu yolu sıklıkla kullanan vatandaşlar çalışmalar için Başkan Atay'a teşekkür etti. Öğrencilerin de Efeler kent merkezindeki okullarına ulaşabilmek için yoğunlukla bu yolu kullandıklarını belirten mahalleli, özellikle yağışlarla birlikte oluşan çamurdan dolayı yaşadıkları mağduriyetin hızla giderildiğini söyledi.

Efeler'in çalışmalarını ziyaret eden mahalle sakinlerinden Tahir Yıldırım, "Yaklaşık on yıldır bu bölgede ikamet ediyorum. Özellikle kış mevsimi yağışlarla birlikte oluşan çamurdan yolu kullanamıyorduk. Şimdi Efeler Belediyemizin çalışmasını gördüm çok mutlu oldum. Benim gibi bu bölgede yaşayan komşularım, öğrenciler aynı sorundan mustaripti. Çocuklar çamurdan geçemiyorlardı ve okula gitmekte çok zorlanıyordu. Talebimizi hızla yerine getiren başta Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Atay'a başlattığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Sadrettin Çakmak, "Önceden bu yoldan çamurdan dolayı geçemiyorduk. Araçlarımız giremiyordu. Sağ olsun Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a mağduriyetimizi ilettik, çalışma başlatıldı. Allah razı olsun başkanımızdan, kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yoldaki çamurdan kurtulacaklarını belirten Caner Küçük, "Yolda çukurluklar vardı ve yağmurla birlikte oluşan su birikmesinden, çamurdan dolayı araçlarımızla bu yoldan geçemiyorduk. Efeler Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, mağduriyetimizi giderdi, hemen çalışma başlattı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

YORUMLAR
500
Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Umurlu, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:19 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:14:09. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement