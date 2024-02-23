Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve İnşaat Mühendisleri Aydın Şubesi Başkanları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

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Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve İnşaat Mühendisleri Aydın Şubesi'nin yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İsmail Cem Yıldırım ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atılım Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyaretlerde Yıldırım ve Kahraman ile yönetim kurulu üyeleri Başkan Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı kutladı. Çerçioğlu ise Aydın'ı daha yaşanabilir bir il haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarının altını çizerek, Yıldırım ve Kahraman ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN