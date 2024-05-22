Efes-2024 Tatbikatı'na Katılan Savaş Gemileri Kuşadası Limanı'na Yanaştı - Son Dakika
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Yerel

Efes-2024 Tatbikatı'na Katılan Savaş Gemileri Kuşadası Limanı'na Yanaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2024'e katılan savaş gemileri, Kuşadası Limanı'na yakıt ikmali yapmak için yanaştı. Tatbikatta yer alan TCG Anamur, TCG Alanya, TCG Heybeliada ve TCG Büyükada isimli gemiler, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Efes-2024 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatı olarak Seferihisar Doğanbey mevkii açıklarında gerçekleştirilecek.

22.05.2024 16:02
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2024'e katılan savaş gemileri, yakıt ikmali yapmak için Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs ayı içerisinde Denizkurdu ve Uluslararası Anadolu Ankası ile birlikte düzenlediği planlı en büyük tatbikatlarından olan Efes 2024'te birinci safha olan 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri' aşaması geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, tatbikatta 'Fiili Atışlı' safha da başladı. Bu kapsamda tatbikatın ikinci bölümüne Türk Donanması'nın gururu olan TCG Anamur, TCG Alanya, TCG Heybeliada (F-511) ve TCG Büyükada (F-512) isimli savaş gemileri de katıldı. Kuşadası Limanı'na yanaşarak yakıt ikmali yapan gemiler, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı. 30 Mayıs'a kadar sürecek olan Efes-2024 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatı olarak Seferihisar Doğanbey mevkii açıklarında yapılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efes-2024 Tatbikatı'na Katılan Savaş Gemileri Kuşadası Limanı'na Yanaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes-2024 Tatbikatı'na Katılan Savaş Gemileri Kuşadası Limanı'na Yanaştı - Son Dakika
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