Efes Selçuk Belediyesi'nden Kırtasiye Kartı Desteği - Son Dakika
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Yerel

Efes Selçuk Belediyesi'nden Kırtasiye Kartı Desteği

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim gören çocukları için 'Kırtasiye Kartı' desteği veriyor. Başvurular 20 Ağustos'a kadar devam edecek.

14.08.2024 10:21  Güncelleme: 11:10
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim gören çocukları için 'Kırtasiye Kartı' desteği veriyor.

Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, başlattığı Kırtasiye Kartı uygulaması ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelere destek oluyor.

2024-2025 eğitim öğretim sezonu öncesinde başlatılan uygulama ile dar gelirli aileler hem rahat bir nefes alacak hem de öğrenciler eğitim dönemine eksiksiz başlayacak. Kırtasiye Kartı için başvurular, 20 Ağustos'a kadar devam edecek.

Karttan faydalanmak isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, son başvuru tarihine kadar velileri ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediyesi'nden Kırtasiye Kartı Desteği - Son Dakika

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