Efes Selçuk'ta Çocuklar 23 Nisan'ı Sokak Oyunlarıyla Kutlayacak - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Çocuklar 23 Nisan'ı Sokak Oyunlarıyla Kutlayacak

21.04.2022 14:12
Efes Selçuk'ta Çocuklar 23 Nisan'ı Sokak Oyunlarıyla Kutlayacak

Efes Selçuk Belediyesi, 24 Nisan Pazar günü Çocuk Şenliği düzenliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür” sloganıyla Pazar Yeri’nde düzenlenecek şenlikte, Efes Selçuklu çocuklar, sokak oyunlarıyla bayram neşesini yaşayacaklar.

Efes Selçuk Belediyesi, 24 Nisan Pazar günü Çocuk Şenliği düzenliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür" sloganıyla Pazar Yeri'nde düzenlenecek şenlikte, Efes Selçuklu çocuklar, sokak oyunlarıyla bayram neşesini yaşayacaklar.

Çocuklar seksek, ip atlama, yerden yüksek gibi sokak oyunlarının yanı sıra eğitici oyunlar, yüz boyama, origami, geri dönüşüm atölyesi gibi aktivitelere de katılabilecekler. Çocukların bayram neşesine Minnie Mouse, Mickey Mouse, Trans Formers gibi karakterler de eşlik edecek.

Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenecek etkinlikler, saat 12.30'da Pazar Yeri'nde başlayacak, gün boyu devam edecek.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Efes Selçuk'ta Çocuklar 23 Nisan'ı Sokak Oyunlarıyla Kutlayacak - Son Dakika


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