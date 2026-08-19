Efes'te Arkeolojik Tahribat İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes'te Arkeolojik Tahribat İddiası

Efes\'te Arkeolojik Tahribat İddiası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGEÇEP, Efes Karşılama Merkezi inşaatında arkeolojik tahribat nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

(İZMİR) – Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Efes Karşılama Merkezi inşaatında arkeolojik tahribat yaşandığını öne sürerek, sorumlular hakkında Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), 1. derece arkeolojik sit alanı ve UNESCO Kültürel Mirası kapsamında bulunan Efes Antik Kenti'nde yapımı devam eden Karşılama Merkezi inşaatında arkeolojik tahribat yaşandığını öne sürerek, sorumlular hakkında Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, Ak Ece Restorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. yöneticileri ve görevlileri hakkında 2863 sayılı Kanun'a muhalefet, inşaatı denetlemekle görevli Selçuk Müze Müdürlüğü görevlileri ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları hakkında, "Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına zarar görmesine kasten sebebiyet vermek, kamu görevlileri yönünden "görevi kötüye kullanma" suçlarından kamu davası açılmasının talep edildiği belirtildi.

Başvuruda ayrıca Karşılama Merkezi inşaatıyla ilgili kurul izni bulunup bulunmadığının bildirilmesi, izin verilmişse proje ve karar örneğinin gönderilmesi, devam eden inşai faaliyetin kurul kararlarına uygun olup olmadığının denetlenmesi ve başvuru üzerine yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi talep edildiği aktarıldı.

"LAHDİN BULUNTU YERİNE ULAŞAMIYORUZ"

Efes Karşılama Merkezi inşaat alanında daha önce yapılan arkeolojik çalışmalara da değinen EGEÇEP, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1922-1929 yılları arasında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Vedius Gimnazyumu ve çevresi kazı ve araştırmalarında, Koressos Kapısı'nın doğusu, kuzeyi ve batısındaki sur dışı alanların nekropol olarak tanımlandığını belirtti.

Nekropolün düzlükte bulunan önemli bir bölümünün 1990'larda yapılan asfalt yol altında kaldığı ifade edilen açıklamada, 1978 yılında yapılan bir kaçak kazı ihbarı üzerine Vedius Gimnazyumu'nun kuzeyinde, Koressos Limanı bölgesinde Efes Müzesi tarafından kazı çalışması başlatıldığı, arkeolog Suzan Bayhan tarafından yürütülen kazıda duvarları freskli bir oda mezar içerisinde mermer bir lahit bulunduğu aktarıldı.

Eserin halen Efes Müzesi avlusunda 1.36.78 envanter numarasıyla sergilendiği ve "Musalar Lahdi" olarak tanımlandığı belirtildi.

EGEÇEP, lahdin buluntu yerini gösteren plan, harita ve envanter kaydı içeriğine ise ulaşılamadığını bildirdi.

"ARKEOLOJİK İZLER HIZLA ORTADAN KALDIRILDI"

EGEÇEP'in açıklamasına göre, Efes Karşılama Merkezi inşaatı, Nisan 2025'te başladığında alana çok sayıda iş makinesi, kepçe, dozer ve silindir girdi. O güne kadar maki, çalı ve birkaç incir ağacından oluşan doğal bitki örtüsü ile bazı taş yığınları ve duvarların iş makineleriyle tıraşlandığı, ardından hızla dolgu yapılmaya başlandığı öne sürüldü.

İnşaat alanından elde edilen bazı fotoğraflarda Roma dönemi duvar işçiliğine uygun, yer yer sıvalı bir yapının iş makineleriyle tahrip edildiğinin görüldüğü iddia edildi.

Kaynak: ANKA

Kültür, Çevre, Yerel, Efes, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efes'te Arkeolojik Tahribat İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi
Böyle komşu olmaz olsun Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti

13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
13:25
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansı belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
13:22
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
13:15
13 yıl Galatasaray’da görev yapmıştı Süper Lig ekibiyle anlaştı
13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 14:13:42. #7.12#
SON DAKİKA: Efes'te Arkeolojik Tahribat İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.