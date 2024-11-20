Efkan Ala'dan Atatürk Üniversitesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Efkan Ala'dan Atatürk Üniversitesi'ne Ziyaret

Efkan Ala\'dan Atatürk Üniversitesi\'ne Ziyaret

Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek üniversitenin bölge ve ülke için önemine vurgu yaptı.

20.11.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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Bir dizi programa katılmak üzere Erzurum'da bulunan Önceki Dönem İçişleri Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ala'ya Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu refakat etti.

Ziyarette üniversitenin bölgesi ve ülkesi için taşıdığı öneme dikkat çeken Efkan Ala, Atatürk Üniversitesinin akademik çalışmalarıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu'nun yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Ala, Atatürk Üniversitesinin eğitimde ve bilimsel alanda üstlendiği misyonla bölgesinin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise yaptığı hizmetlerle Erzurum halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olan Efkan Ala'ya nazik ziyaretinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Efkan Ala'ya üniversitenin önemli projelerinden bahseden Rektör Hacımüftüoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversite olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapmaya ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Hacımüftüoğlu, bu yolculukta şehrin tüm paydaşlarının desteğinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, vermiş olduğu destek ve nazik ziyareti için Ala'ya teşekkürlerini iletti.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efkan Ala'dan Atatürk Üniversitesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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