Ala'dan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu'na ziyaret - Son Dakika
Ala'dan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu'na ziyaret

03.01.2026 15:39  Güncelleme: 15:43
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu'nu ziyaret ederek Erzurumlu hemşehrilerle bir araya geldi. Programda, sivil toplumun rolü ve birlik beraberlik vurgulandı.

Federasyon binasında gerçekleştirilen ziyarete; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Bursa Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Savaş Albayrak, diğer federasyon başkanları, dernek başkanları, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve Erzurumlu kanaat önderleri katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Erzurum'un tarih boyunca milli birlik ve beraberliğin simgesi olmuş kadim bir şehir olduğunu belirterek, Erzurumluların Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kocaeli'de de sosyal, kültürel ve ekonomik hayata önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ala, sivil toplum kuruluşlarının toplumun mayası olduğunu vurgulayarak, bu yapıların güçlenmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ise yaptığı konuşmada Federasyonun faaliyetlerinden de bahsetti. Program, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, AK Parti, Kocaeli, Erzurum, Yerel, Son Dakika

