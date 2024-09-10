Ege Diyadin Derneği'nin Merkez Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Ege Diyadin Derneği'nin Merkez Açılışı Yapıldı

İzmir Buca'da satın alınan dernek merkezinin açılışı yapıldı. Ege Diyadin Der, dayanışma ve yardımlaşma gibi sosyal alanlarda hizmet veriyor.

10.09.2024 10:49
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Başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi'nde yaşayan Ağrı-Diyadinliler'i tek çatı altından toplayan Ege Bölgesi Diyadin İlçesi ve Köyleri Derneği'nin Buca'da satın aldığı dernek merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

2013 yılında kurulan ve kısa adı Ege Diyadin Der olan dernek, dayanışma ve yardımlaşma gibi sosyal alanlarda hizmet veriyor. Açılışta konuşan Ege Diyadin Der Başkanı Nusret Göneç, amaçlarının gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak olduğunu söyleyerek, "2013 yılında kurulan derneğimizin kendi mülkiyetini satın almak bizim yönetimimize nasip oldu. Bu anlamda büyük mutluluk yaşıyoruz. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere, çok sayıda hemşehrimiz katkıda bulundu ve mutlu sona ulaştık. Derneğimizin kuruluşundan bu yana emek veren hemşehrilerimizin hepsinin bu neticenin alınmasında emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Derneğimizin kapıları tüm hemşehrilerimize açıktır. Fiziki şartlarımız da çok uygun, ulaşımı kolay. İhtiyaç duyulan her anda ve her alanda hemşehrilerimize hizmet vermeye hazırız." dedi.

İzmir Buca'daki açılış etkinliğinin sunumunu Metin Yardımcı gerçekleştirirken, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı törende, dernek yöneticilerine ve katkı sunanlara teşekkür belgesi verildi. Ege Diyadin Der'in Yönetim Kurulu; Fehmi Çeçen, Şakir Kaya, Mehmet Fesih Kaya, İsa Yardımcı, Eşref Kızılaslan, İhsan Arabacı, Adnan Yalçın, Ahmet Akdemir, Ahmet Taşçı, Kadir Karakuş, Barkın Kaya, Batuhan Kaya, Bülent Kaya, Caner Demirtaş, Cemal Taşdemir, Dilaver Polat, Emre Kaya, Erol Akpınar, Faik Kaya, Ferhat Göneç, Emin Altındağ, İbrahim Sarbot, İlhan Çiftçi, İsmet Avcı, Latif Avcı, Murat Çiftçi, Mümtaz Gümüş, Numan Yıldırım, Sabri Kaya, Şakir Akpınar, Yılmaz Kuşçu, Orhan Kaya ve Yusuf Polat isimlerinden oluşuyor.

Köklü geçmiş

Açılışta konuşan Ege Diyadin Der Kurucularından ve Genel Sekreter Mehmet Fesih Kaya, "Derneğimiz Yönetimimizde bulunan arkadaşlarımız ve hayırseverlerin katkılarıyla kendi mülkünü satın aldı. Akabinde, tadilatını ve tefrişatını bitirdik, tüm hemşehrilerimize ve sivil toplum dünyasına hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra söz alan Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Tekin Yalçın da, Ege Diyadin Der'in kendi mülkiyetini satın alarak kullanıma sunmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Ben kendim de geçmiş yıllarda Ege Diyadin Der Yönetiminde görev yaptım. Derneğimizin bugün geldiğimiz noktada böylesine bir başarıya imza atmış olması çok gurur verici. Doğrusu kurumsallaşma sürecinde de önemli bir mesafe alınmış oldu. Diyadinliler büyük bir alkışı hak ediyor. Başta Başkan Nusret Göneç olmak üzere, her bir Yöneticimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, bu binanın satın alınmasına katkı sağlayan, emek veren herkese de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı açılış etkinliklerinde, Ağrı'nın yöresel yemeği 'helise' ikram edilirken sahne alan Ağrılı sanatçılar; Azat Ararat, Erdal Özgül ve Sinan Rengin de sevilen türküleri seslendirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ege Diyadin Derneği'nin Merkez Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Diyadin Derneği'nin Merkez Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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