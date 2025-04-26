Ege Lezzetleri Festivali\'nde Güvenlik Önlemleri Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen Ege Lezzetleri Festivali'nde yerini alan jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güveni için bölgede güvenlik tedbirlerini aldı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Akköy Mahallesinde Didim Belediye Başkanlığınca düzenlenen ve 3 gün sürecek olan "Ege Lezzetleri Festivali" alanı ve çevresinde katılımcıların ve ziyaretçilerin emniyet ve huzur içerisinde vakit geçirmeleri amacıyla 12 Jandarma Asayiş, Trafik Timi ve diğer unsurlar ile güvenlik tedbiri aldı. - AYDIN