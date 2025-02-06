Yerel

Ege'nin en büyük entegre ekmek üretim tesisi Merkezefendi'de açıldı

Denizli'nin ilk halk ekmek fabrikası Merkezefendi'de hizmete girdi

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi, Denizli'nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını törenle hizmete açtı. Fabrikanın Ege'nin en büyük entegre ekmek üretim tesisi olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et'i aynı anda sunan ilk ve tek ilçe belediyesi olarak, Denizli'nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını da hizmete açıyoruz. Merkezefendimize ve Denizlimize hayırlı olsun" dedi.

İlçe genelindeki çalışmaları sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam ediyor. 2019 yılından bu yana ilçeye kazandırılan birçok proje ile Merkezefendi'nin güzelleşmesini ve gelişmesini sağlayan Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını da hizmete açıldı. Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sosyal belediyeciliği ilmek ilmek işledik"

Ege'nin en büyük entegre üretim tesisi olarak dikkat çeken fabrikanın açılış töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlerden aldığımız güç, destek ve enerji ile çalışıyoruz. Hep birlikte başarıyor, hep birlikte kazanıyoruz. 2019 yılından bu yana ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumla birlikte sosyal belediyeciliği ön plana çıkardık. Alım gücünün düşmesiyle birlikte hemşehrilerimizin bütçesine destek olmak için çalışıyoruz. Türkiye'ye örnek olan projelerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hizmetlerimiz ile hemşehrilerimizin maddi ve manevi yanındayız"

Merkezefendi'de her zaman hemşehrilerinin yanında olduklarını belirten ve son bir senede yapılan hizmetleri anlatan Başkan Doğan, "2024 yılı içerisinde hemşehrilerimize toplamda 12 Milyon TL nakit desteğinde bulunduk. Çocuklarımız bizim için öncelikli diyerek 8 aylık süreçte 10 Milyon 347 bin TL öğrenim desteği sağladık. 30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdık. Hasta yatağı, hasta bezi, çocuk bezi, devam sütünü sağlamaya devam ediyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak için Kariyer Merkezimizi hizmete açtık. 8 bin 700 çocuğumuza toplamda 418 bin litre sağlıklı Merkezefendi Halk Süt'ü ulaştırdık. Üreticimiz ve çiftçimiz de kazandık dedik ve yerel kooperatiflere de destekte bulunduk. Bunlar gibi birçok hizmet ve proje ile hemşehrilerimizin bütçelerine katkı sağladık" diye konuştu.

"Fabrikamız hemşehrilerimizin bütçesine büyük katkı sağlayacak"

Büyük bir heyecan ile Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtıklarını söyleyen Doğan, "Yaklaşık 2,5 yıldır Merkezefendi Halk Ekmek'i hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu iş böyle devam etmesin dedik ve sizlere daha kaliteli ürünleri sunmak için bu fabrikamızı açıyoruz. Fabrikamız hemşehrilerimizin bütçesine büyük katkı sağlayacak. Tam anlamıyla hijyen kurallarına uygun olan fabrikamızda sofralık ekmek ve roll ekmek üretim alanı, glütensiz ürünler üretim alanı, yaş pasta ve kuru pasta üretim alanı, simit poğaça üretim alanı, Halk Et parçalama alanı ve endüstriyel mutfağı yer alıyor. Halk Ekmek Büfelerimiz bugün itibariyle 50 mahallemizin bulunduğu Merkezefendi'mizde 28 noktada hizmet veriyor. Günlük ortalama 18 bin ekmeği hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Yarından itibaren bu fabrikamızda günlük ortalama 25 bin ekmek çıkarmaya başlayacağız. Böylelikle hemşehrilerimizin, bütçelerinden 32 Milyon TL tasarruf etmesini sağlamış olacağız. 3600 metrekare kapalı alanı bulunan bu fabrikamızda günlük 120 bin ekmeği çıkaracak güçte ve kapasitedeyiz. Fabrikamızı bilinçli olarak şehir merkezimizin dışında tuttuk. Yaşanabilecek bir felakette bu fabrikamız üretime devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Yakında Merkezefendi Halk Market'i de hizmete açacağız"

Emeklilere bir müjde daha veren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Halk Market'i de yakında açacaklarını söyledi. Doğan, şöyle konuştu:

"Hizmete açtığımız Halk Et Mağazamızda emeklilerimiz indirimlerden yararlanmaya devam ediyor. Halk Et Mağazamızda çok güzel çalışıyor. Yakında hizmete açacağımız Merkezefendi Halk Market ile de emeklilerimizin ve hemşehrilerimizin yanında olacağız. Merkezefendi Halk Market'imizde de emeklilerimiz indirimlerden yararlanacak. Onların da geçim sıkıntısı yaşadığını biliyor ve bu bilinçli çalışıyoruz. Emeklilerimize moral olsun" dedi.

"Başkanımızın hizmetleri ile gurur duyuyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, "Havanın soğuk olmasına rağmen, Şeniz Başkanımızın bu hizmeti içimizi ısıttı. Şeniz Başkanımız, Merkezefendi'de anne yüreğiyle ve şefkatiyle hemşehrilerimiz için çalışıyor. Tüm belediye başkanlarımız gerçekleştirdikleri projeler ile ülkemize örnek oluyor. Mutlu bir kent oluşturma hedefi, tüm belediye başkanlarımızın önceliğidir. Şeniz Başkanımızın bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetler ile gurur duyuyoruz. Bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Halk Ekmek Fabrikamız hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'nın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, hijyen kurallarına uygun olarak fabrikayı incelediler. Açılış töreninde Merkezefendi Halk Ekmek ve Merkezefendi Halk Et ürünleri de katılımcılara ikram edildi.