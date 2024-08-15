Ege Üniversitesi Hastanesi Sağlık Emekçileri Kreşin Özelleştirilmesine Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Hastanesi Sağlık Emekçileri Kreşin Özelleştirilmesine Karşı Eylem Yaptı

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri, hastane kreşinin özelleştirilme girişimine karşı eylem yaptı. Sağlık emekçileri, kreşin kapatılması ve özelleştirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

15.08.2024 15:10
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(İZMİR)- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri, hastane kreşinin özelleştirilme girişimine karşı eylem yaptı. Sağlık emekçileri, kreşin kapatılması ve özelleştirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri, hastane kreşinin özelleştirilmesine tepki gösterdi. Başhekimlik binası önünde toplanan Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası ve Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası üyeleri, ortak basın açıklamasında bulunarak kreşin kapatılmasına ve özelleştirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Türk Sağlık Sen İş Yeri Temsilcisi Caner Söylemez tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanları sevmiyorsunuz ama çocuklardan da nefretinizi anlayamadık. Ege Üniversitesi Hastanesi kreşini sudan sebeplerle kapatma kararı ile ilgili olarak bugüne kadar her platformda çağrımızı yaptık. Fakat görüyoruz ki mesele çalışan olunca idareler yapacakları kötülükten maalesef geri kalmak istemiyorlar. Tüm kamu kurumları kreş açma derdine düşmüşken, var olanları büyüterek ihtiyacı karşılama çabasına girmişken bizdeki tam tersi uygulamanın başka bir izahını bulmak mümkün değildir. Hiçbir şey yapmıyoruz bari personele eziyet edelim mantığı ile yürüttükleri kamu yöneticiliğinde, kendi duygularını tatmin etme gayretinin devlete ve millete hizmetin fersah fersah ötesine geçmesinin utancını yaşıyor ve görüyoruz. Sosyal bir hizmete bile kar zarar mantığı ile yaklaşanların çalışanların hayrına olan durumları sonlandırma gayretlerini de tarihe geçecek şekilde ibretle izliyoruz. Çalışanları sevmediğinizi biliyoruz ama çocuklarından bile nefret edecek hale nasıl geldiniz inanın onu anlamıyoruz. Bu kin ve düşmanlık niçindir tüm çalışanların aklı almıyor. Savaş halinde bile hastanelere ve sağlık çalışanlarına dokunulmaz iken bu yapılanları görüyor ve her şeyden önce ülkemiz adına üzülüyoruz.

"Kreşin kapatılmasına, özelleştirilmesine karşıyız"

Ege Üniversitesi Hastanesi çalışanları fedakarlık timsali sağlıkçılardır. Canlarını hiçe sayarak yürüttükleri sağlık hizmeti ortada iken can parelerine yapılanları kabul etmemiz mümkün değildir. Siz kamu çalışanının hak ve hukukunu kamu yararının dışında görseniz de biz tek gerçeklik ve kamu hizmetlerinin kalitesi adına elzem olan bu durum için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Biz kreşin kapatılmasına, özelleştirilmesine her ne olursa olsun kurumun bünyesinden çıkartılmasına karşıyız ve karşı duracağız. Tüm çalışanları da bu mücadelemizde sonuna kadar bizimle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. İdareye de bu inadınızdan vazgeçin, zarar vermek yerine yapıcı ve personeli motive edici işlere imza atın. Bir kez de çalışanlardan yana tavır alarak şaşırtın diyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ege Üniversitesi Hastanesi Sağlık Emekçileri Kreşin Özelleştirilmesine Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Üniversitesi Hastanesi Sağlık Emekçileri Kreşin Özelleştirilmesine Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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