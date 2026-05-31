Efeler Diyarı Kadın Kooperatifi, Ege Basınına ev sahipliği yaptı

Ege Gazeteciler Federasyonu'nun (EGF) 5. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Ege Bölgesi'nden gelen gazeteciler, Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Efeler Diyarı Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde Bozdoğan'da gerçekleştirilen EGF 5. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın daveti ile Egeli gazeteciler, Atça Mahallesi'nde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin oluşturduğu kooperatifte ağırlandı. Kooperatif Başkanı Dr. Müjgan Yıldırımkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da katılarak gazetecilere eşlik etti.

"İki portakal kasasının üzerinde başladık"

Kooperatifin kuruluş hikayesini anlatan Başkan Dr. Müjgan Yıldırımkaya, 2020 yılında 19 kurucu üye ile çıktıkları yolculuğun bugün önemli bir başarı hikayesine dönüştüğünü söyledi. "19 kurucu üye ve iki portakal kasasının üzerinde başladığımız bu yolculukta, yöresel ve geleneksel ürünlerimizi doğal yöntemlerle üretip tüketicilerle buluşturuyoruz" diyen Yıldırımkaya, kooperatif bünyesinde tarımsal gıda üretimi, ev tekstili, takı ve aksesuar alanlarında faaliyet yürüttüklerini belirtti.

"Kadın emeği, yerel kalkınmaya güç katıyor"

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan tesislerinde hem üretim hem de satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırımkaya, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Kooperatif bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı ve dikiş kurslarıyla kadınların meslek edinmelerine destek olduklarını belirten Yıldırımkaya, kadın istihdamına ve yerel kalkınmaya katkı sağlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Aydın Mutfağının Lezzetleri tanıtıldı

Kahvaltı programında misafirlere Aydın'ın yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtıldı. Tesiste, coğrafi işaretli Aydın yuvarlaması, gerdan etli keşkek, paşa böreği, yaprak sarma, odun ateşinde kızartma gibi geleneksel yemeklerin yanı sıra pevlüze ve kabak tatlısı gibi yöresel tatlılar da sunuldu.

Teşekkür plaketi takdim edildi

Program sonunda EGF Başkanı Cem Kaytan ile ABGC ve NGC Başkanı Ümit Özmen tarafından, misafirperverliklerinden dolayı Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Kooperatif Başkanı Dr. Müjgan Yıldırımkaya'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Osman Yıldırımkaya da Ege Bölgesi'nin farklı illerinden gelen gazetecileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretlerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti. - AYDIN