EGİAD Ticaret Köprüsü İş Dünyasını Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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EGİAD Ticaret Köprüsü İş Dünyasını Bir Araya Getirdi

EGİAD'ın düzenlediği 10. Ticaret Köprüsü etkinliğine 100'e yakın iş insanı katıldı. Etkinlikte iş ağlarını genişleten ve doğru uygulamaları hayata geçiren genç iş insanları, birbirleriyle iş bağlantıları kurdu. Etkinlik, ESKEM'de gerçekleşti ve birçok ortaklığa zemin hazırlandı.

15.05.2024 11:56
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Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Ticaret Köprüsü, 10'uncu kez iş dünyasını bir araya getirdi. İş ağlarını kurmak ve genişletmek amacıyla oluşturulan etkinliğe 100'e yakın iş insanı katıldı. Çok sayıda üyenin yer aldığı etkinlik ile bugüne kadar binin üzerinde iş insanı, birbiriyle iş ağı bağlantıları kurmuş oldu.

İş ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan EGİAD'lı genç iş insanları, '10. Ticaret Köprüsü' etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye'de girişimcilik alanına katkılarda bulunma hedefiyle düzenlenen organizasyona 100'e yakın iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi. Bölgedeki iş insanlarını buluşturan etkinlik, ESKEM - EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi - Tarihi Portekiz Sinagogu'nda gerçekleşti. Toplantıda birbiriyle tanışan iş dünyası temsilcileri, aynı zamanda iş bağlantısı da kurdu. 'Speed Networking - Hızlı Tanışma' olarak da bilinen organizasyon ile birçok ortaklığa zemin hazırlandığı aktarıldı.

"Üyelerimizin kendi aralarındaki ticari bağlantıyı sağlamış oluyoruz"

Etkinliğin 2013'ten bugüne kadar her sene düzenli olarak gerçekleştirildiğini kaydeden EGİAD Başkan Vekili Başak Çayır Canatan, "Üyelerimizin arasındaki ticari iş birliğini ve iş bağlantılarını geliştirmek adına her sene düzenlediğimiz ve üyelerimizin de çok fazla talep ettiği bir etkinlik. Üyelerimiz kendi firmalarını tanıtıyorlar. Çünkü Speed Networking adı altında ikişer dakikalık tanıtma fırsatı veriyoruz. Daha sonra üyelerimiz kendi aralarında eğer ticaret yapabileceklerse ve uygun görüyorlarsa daha sonra işyerlerine gidip ticaret yapmaya başlayabiliyorlar. Hem de üyelerimizin kendi aralarındaki ticari bağlantıyı da sağlamış oluyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EGİAD Ticaret Köprüsü İş Dünyasını Bir Araya Getirdi - Son Dakika

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