Eğil Belediyesi ekipleri okul için odun ve palet kırdı

Diyarbakır'da Eğil Belediyesi ekipleri, bir okul için odun ve palet kırarak sıcak ortam sağladı.

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, belediye ekiplerince Oyalı Mahallesi Baver Mezrası'nda bulunan ilköğretim okulu için odun ve palet kırma çalışması gerçekleştirildiğini söyledi. Seydaoğlu, "Öğrencilerimizin daha sıcak ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için desteğimiz sürmektedir" dedi. - DİYARBAKIR