Eğil'de Engelli Vatandaşa Asansör Desteği - Son Dakika
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Eğil'de Engelli Vatandaşa Asansör Desteği

Eğil\'de Engelli Vatandaşa Asansör Desteği

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan görme ve yürüme engelli Ali Günay'ın asansör talebi Eğil Belediyesi tarafından karşılandı. Belediye, gerekli çalışmaları tamamlayarak engelli bireyin hayatını kolaylaştıracak asansörü monte etti. Başkan Seydaoğlu, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

17.01.2025 09:47  Güncelleme: 09:52
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan görme ve yürüme engelli vatandaşın asansör talebi yerine getirildi.

İlçede yaşayan görme ve yürüme engelli vatandaşın asansör talebine Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu kayıtsız kalmadı. Vatandaşın talebine yanıt veren belediye, gerekli çalışmaları tamamlayarak engelli bireyin yaşamını kolaylaştıracak asansörün montajını gerçekleştirdi.

Başkan Seydaoğlu, ilçeye bağlı 200 haneli Kazan Mahallesi'nde ikamet eden Ali Günay'ın belediyeye müracaatı olduğunu söyledi. Günay'ın yürüme engelli ve gözünde de sıkıntı olduğunu belirten Seydaoğlu, "Bu talep üzerine ekiplerimizi ihtiyaç sahibinin bulunduğu ikametgaha gönderdik. Ekiplerimizin yaptığı inceleme sonucunda asansör sistemi kuruldu. Vatandaşımız da bundan çok mutlu oldu. Hayır duasını aldık. Biz Eğilli vatandaşlarımıza hizmet etmeye, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ali Günay ise zorla aşağı inip çıktığını dile getirerek, "Kar yağıyordu, yağmur yağıyordu, ıslanıyordum. İnemiyordum, engelliyim çok zorlanıyordum. Başkanıma çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Günay'ın oğlu Yusuf Günay da babasıyla ilgilendiklerinde çok zorlandıklarını söyledi. Babasının çıkmadığını ve hastaneye gidemediğini aktaran Günay, "Bu asansörü başkanımızdan talep ettik. Allah razı olsun bir hafta içerisinde yaptı. Babam şimdi tek başına bile dışarı çıkabiliyor. Bizim için çok rahatlık oldu. Başkanımız da bugün yanımıza çay içmeye geldi. Ona da çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğil'de Engelli Vatandaşa Asansör Desteği - Son Dakika

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