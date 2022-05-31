Eğitim-Bir-Sen 429 bin 793 üye sayısına ulaştı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen 429 bin 793 üye sayısına ulaştı

31.05.2022 12:50
Eğitim-Bir-Sen 429 bin 793 üye sayısına ulaştı

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, 429 bin 793 üye sayısına ulaşıldığı belirtilerek, "429 bin 793 üyemizden aldığımız yetkiyle, yılmadan, rehavete kapılmadan, duruşumuzdan taviz vermeden hak ve emek mücadelesini var gücümüzle sürdüreceğiz" denildi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, 429 bin 793 üye sayısına ulaşıldığı belirtilerek, "429 bin 793 üyemizden aldığımız yetkiyle, yılmadan, rehavete kapılmadan, duruşumuzdan taviz vermeden hak ve emek mücadelesini var gücümüzle sürdüreceğiz" denildi.

Eğitim-Bir-Sen, üye sayısının 429 bin 793 kişiye ulaştığını duyurdu. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim çalışanlarının, hakkın ve emeğin değerinin teslim edilmesi yolunda iradesini ortaya koyarak Eğitim-Bir-Sen'e emanet ettiği yetki, yıllardır olduğu gibi bu yıl da devam etmiştir. 429 bin 793 üyemizden aldığımız yetkiyle, yılmadan, rehavete kapılmadan, duruşumuzdan taviz vermeden hak ve emek mücadelesini var gücümüzle sürdüreceğiz. Eğitim-Bir-Sen olarak, gerçekleri inkar etmek, kronikleşen sorunları yok saymak, miadı dolmuş ideolojilerin arkasına sığınmak, vesayete diz çöküp biat etmek yerine, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarına hassasiyet gösteren, sorunların çözümüne odaklanan emek örgütü kimliğini ve ağırlığını taşıyarak onurlu mücadelenin adresi olarak bugünlere geldik. Eğitim çalışanlarının çalışma şartlarının, mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesinde, özgürlük alanlarının genişlemesinde, üyelerimizin ve tüm eğitim çalışanlarının yüzlerce kazanım elde etmesinde en büyük rolü biz oynadık. Sendikacılığımızın yanı sıra 'ülkemize, tarihimize, milletimize karşı sorumluluklarımız var' dedik; her kritik süreçte milletin kaderini kaderimiz bildik, 'milletinden ayrı düşen hiçbir şey meşru değildir' bilinciyle kaderimizi milletin kaderine bağladık. Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünü sağlamak için daha fazla çaba harcamaya, üyelerimize verdiğimiz hizmetin niteliğini daha da artırmaya, emeğin hak ettiği değeri bulması için çalışma ve iş birliğimizi zenginleştirmeye, ülkemizin geçtiği kritik süreçlerdeki milli irade eksenli tavrımızı sürdürmeye, insanlığın hiçbir problemine sırtımızı dönmeden, mazlum ve mağdurlara el uzatmaya, yardım etmeye devam edeceğiz."

"Hiçbir sorunu ihmal etmeden, 'ancak örgütlü olursak her sorunun çözebiliriz' bilinciyle 30 yılı geride bıraktık"

"Eğitim-Bir-Sen'e vücut veren, örnek bir örgütleme gerçekleştirerek zirvede yeganeleşen, yılmadan, sabırla eğitim çalışanlarının hakkının korunmasında ve geliştirilmesinde, emeğin örgütlü mücadelesinin bu muazzam sınırlarına ulaşmasında ter döken, emek veren, tarih yazan işyeri temsilcimizden ilçe yönetimlerimize, kadın komisyonlarımızdan şube yönetimlerimize kadar bütün teşkilatımız her tür takdiri hak ediyor" diye devam eden açıklamada, "Dava arkadaşlarımızın adanmışlıkla, alın teriyle yoğurduğu, hiçbir işi sonraya bırakmadan, hiçbir sorunu ihmal etmeden, 'ancak örgütlü olursak her sorunun çözebiliriz' bilinciyle 30 yılı geride bıraktık. Hak ve özgürlük mücadelemize yüksek dayanışma duygusuyla omuz ve gönül verenlere, ömrünü bu uğurda harcayanlara, ödedikleri bedellerden dolayı minnet borcumuzu var. Yetkide istikrarımızı sağlayan tüm üyelerimize, işyeri temsilcilerimize, ilçe yönetimlerimize, şube yönetimlerimize; dünden bugüne emek veren tüm başkanlarımıza, genel yönetim kurulu üyelerimize ve genel başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Özgürlük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-Bir-Sen 429 bin 793 üye sayısına ulaştı - Son Dakika


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