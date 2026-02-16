Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Yasası Eleştirisi - Son Dakika
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Yasası Eleştirisi

16.02.2026 19:42
Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu eleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi İl Divan Toplantısı, Edremit'te yapıldı. Başkan Ercan Kurter 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, beklentileri tam olarak karşılayamadığını belirterek, "Kanun, mevcut haliyle bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamamakta, ilave düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır" dedi.

Balıkesir'de eğitim kolunda, 11 yıldır yetkiyi elinde bulunduran Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi, İl Divan Toplantısını, 34.Kuruluş yıldönümü olan Edremit, bir otelde yaptı.

Divan Toplantısı Eğitim-Bir-Sen tanıtım filminin gösteriminin ardından, selamlama ve değerlendirme konuşması yapmak üzere Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter'in konuşması ile başladı. Kurter konuşmasının başında, gerek ülke genelinde gerekse Balıkesir özelinde yetkiyi elinde bulunduran teşkilat olarak emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Kurter konuşmasına şöyle devam etti: "Temel hak ve özgürlükleri savunan, mali, sosyal ve özlük haklarını artıran, sağladığı 100 kazanımla eğitim çalışanlarının hakkının, itibarının, emeğinin, alın terinin teminatı olan bir sendikayız. Mevcut sorunların çözümünü sağlayacak olan da biziz. Toplu sözleşme hakkını alan, eksiklerine rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu için adım atılmasını sağlayan, 3600 ek göstergenin mimarı olan bir teşkilatız. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, nöbet görevine ücret ödenmesini sağlayan, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerini artıran, sınıf öğretmenlerine haftada iki saat ilave ek ders ücreti ödenmesini, toplu sözleşme ikramiyesi ile örgütlülüğü anlamlı kılan ve üyeye kazanç sağlayan da biziz" şeklinde konuştu.

Başkan Kurter konuşmasının devamında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, beklentileri tam olarak karşılayamadığını belirterek, "Kanun, mevcut haliyle bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamamakta, ilave düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Meslek kanunu, öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalıdır. Sendika olarak, bu konuda üzerimize düşeni yapacak, meslek kanununun beklentileri karşılayacak bir içeriğe kavuşması için çalışacağız" dedi.

Resen atamalar konusuna da değinen Kurter, Resen atamaların öğretmenleri mağdur etmemesi gerektiğini, mağdur olan üyelerine hukuki destek sağlayarak, birçok yürütmeyi durdurma kararı aldırdıklarını söyledi

demokratik bir kurumdur. Öncelikle bilgi ile kalkınmanın hareketi, eğitim çalışanlarının güçlü sesi, kazanımların adresi, milli iradenin canlı, güçlü bilinci ve dayanağı, özgür yarınların, açık ufukların, geleceğimizin teminatı olarak iftiharımızdır" dedi.

Başkan Kurter, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, katılımlarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür ederek yaklaşan ramazan ayını tebrik etti. Şube Başkan Yardımcılarının, alanlarıyla ilgili bilgiler vermesi ve ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri, görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından, İlçe Temsilcileri ile bir araya geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

