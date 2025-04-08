Eğitim camiasının acı günü: Bisikletiyle okula giden tarih öğretmenine otomobil çarptı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta bisikletiyle okuluna giden öğretmene otomobil çarptı, ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, okullar bölgesinde yaşandı. Bisikletiyle okuluna giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi öğretmeni Şenel Yılmaz4 Eylül Stadyumu yanında okullar bölgesine dönmek isterken hızla gelin bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı öğretmen kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.