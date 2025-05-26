Eğitim-İş'ten Üniversitelere Sert Eleştiri - Son Dakika
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Yerel

Eğitim-İş'ten Üniversitelere Sert Eleştiri

26.05.2025 17:34
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Eğitim-İş Başkanı Yücel, üniversitelerin rant üreten kurumlara dönüştüğünü ve gençlerin geleceğinin gasp edildiğini belirtti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şubesi Başkanı Adem Yücel "Bugün üniversitelerimiz tarihinin en ağır kuşatması altında yüksek öğretimin, akademik özgürlüğün, bilimsel liyakatin, düşünce özgürlüğünün ve gençliğin geleceği gasp ediliyor. Üniversitelerimiz bilim değil rant üreten kurumlara dönüştürülüyor" dedi.

Eğitim-İş, 2024-2025 akademik yılına ilişkin Yükseköğretim Yıl Sonu Değerlendirme Raporu'nu, Ankara'da ODTÜ'de yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna sundu. Türkiye genelindeki üniversitelerde sendikanın şube ve temsilcilikleri de eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Osmaniye'de Korkut Ata Üniversitesi önünde yapılan açıklamada, Eğitim- İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel konuştu.

Bugün üniversitelerin tarihinin en ağır kuşatması altında olduğunu, yüksek öğretimin, akademik özgürlüğün, bilimsel liyakatin, düşünce özgürlüğünün ve gençliğin geleceğinin gasbedildiğini söyleyen Yücel, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimiz bilim değil rant üreten kurumlara dönüştürülüyor. Akademik liyakat yerine yandaşlık, özgür düşünce yerine itaat dağıtılıyor. Gençlerimiz nitelikli eğitim hakkından, akademisyenlerimiz özgür bilim üretme ortamından mahrum bırakılıyor. Ne yazık ki bu dev sistem artık eğitim ve bilim üretme işlevliğini yitirmiştir. Bilimsel yayın yapmamış isimler rektör olarak atanırken ilerici akademisyenler soruşturma baskı ve sürgünlerle susturulmak istenmektedir. 2015-2023 yılları arasında iki milyondan fazla genç üniversite eğitimini ekonomik nedenlerle yarıda bırakmıştır. Mezun olan gençler ise mezuniyet sonrası işsiz ve düşük ücret karşılığı karşı karşıya kalmaktadır. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin 2024 raporuna göre Türkiye akademik özerklik açısından 35 ülke arasından 35'inci sırada. Bilimsel üretimin temel unsuru olan araştırma ve kongre katılım imkanları bütçe yetersizliği nedeniyle sekteye uğramıştır.

"Üniversitelerin anayasal demokratik hakları yok sayılıyor"

Üniversiteler liyakat yerine bitkilere bağlılık esasına dayalı olarak atanan yöneticiler eliyle adeta siyasallaştırılmış özgür düşüncenin ve bilimsel üretimin engellenmeye çalışıldığı kurumlar haline getirilmiştir.Üniversitelerin anayasal demokratik hakları yok sayılıyor. Üniversitenin demokratik yollarla haklarını arama girişimleri baskılarla şiddetle bastırılıyor. Disiplin ve soruşturmalarda ceza alan öğrenciler üniversiteden ve KYK yurtlarından uzaklaştırılıyor. Üniversitelerin özgürlük ve özerklik mücadelesine olan desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz hukuksuzca yapılan işlemleride yarıgıya taşıyacağız. Üniversitelerimizi kurtarmak için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Adem Yücel, Osmaniye, Politika, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-İş'ten Üniversitelere Sert Eleştiri - Son Dakika

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