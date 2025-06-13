Eğitim Müdürü\'nden Özel Öğrenciye Destek Ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla Merkez Selahaddin Eyyubi Ortaokulu özel eğitim öğrencisi Taha Burak Duzlu'yu evinde ziyaret etti.

Beraberinde şube müdürleri Atilla Aslan ve İsmail Tanrıverdi ile Fırat Mahallesi'nde ikamet eden Duzlu ailesini ziyaret eden il Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, aileyle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Ziyarette, 15 Haziran'da yapılacak LGS öncesi özel eğitim öğrencisi Taha Burak Duzlu'ya sınav sürecine ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunuldu.

Kökrek, Duzlu ile yakından ilgilenerek sınav hazırlıkları konusunda moral verirken, "Özel eğitim öğrencimiz Taha Burak Duzlu başta olmak üzere sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimizin hayallerine ulaşmaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında Kökrek, Taha Burak Duzlu'ya çeşitli hediyeler de takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taha Burak Duzlu ise İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberinde gelen heyete teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - AĞRI