Eğitim-Sen'den Norm Kadro Uygulamasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitim-Sen'den Norm Kadro Uygulamasına Tepki

Geniş Video İzle

Eğitim-Sen Eskişehir, norm kadro atamalarıyla öğretmenlerin mağdur edildiğini açıkladı.

27.11.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber:  Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Norm kadro uygulaması nedeniyle öğretmenlerin resen atamalarla mağdur edildiğini söyleyen Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, "Haksız tespit edilen normlar ve bunun sonucunda resen atama tehdidi altında bırakılan eğitim emekçilerinin mağduriyeti engellensin" dedi.

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, norm kadrolar nedeniyle öğretmenlere yönelik resen atamalar hakkında basın açıklaması yaptı.

Özkan Demirkol açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde de norm kadro atama yönetmeliğine göre duyuru 1 Kasım 2024 tarihinde yapılmış, norm kadro belirleme aşamaları ve uygulanan yöntemlerle ilgili sendikamızın birçok kez itiraz etmesine rağmen bazı kararlar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Öncelikle norm kadro belirlenirken yapılan ders birleştirmeleri ve okutulan derslerle ilgili görevlendirmeler konusunda keyfi uygulamaların olduğu tespit edilmiş bununla ilgili, ilgili birimlere itirazlarımızı bildirmiştik. Ancak gelinen noktada itirazlarımıza rağmen birçok eğitim emekçisi okutulan derslerle ilgili ve haksız görevlendirme yöntemleri ve hatta aylıksız izne ayrılarak norma düşme olaylarından sıyrılmaya çalışılmış bu durum da mağduriyetlerin daha da artmasına sebep olmuştur.

'Norm fazlası öğretmenler arasında haksızlıklar yaratılmış mıdır?'

Soruyoruz, tespit ettiğimiz hatalı uygulamalardan; seçmeli dersler diğer branşlara verilerek asıl okutması gereken branşlar norm fazlasına düşürülmüş müdür? Örneğin; sağlık dersi gibi dersler başka normlara açılmış mıdır? Son anda ilçe ve başka okullara görevlendirmeler yapılarak okutmak zorunda olduğu ders saatleri norma uydurularak kaç tane öğretmen ihtiyaç fazlası olmaktan çıkarılmıştır? Bu öğretmenlerin yerine de görevlendirmeler yapılarak norm fazlası öğretmenler arasında haksızlıklar yaratılmış mıdır?

'Norm çizelgeleri ve yapılan atamalarla ilgili itirazlar neden alınmamıştır?'

Yayınlanan kılavuza göre; 'Halen aylıksız izinde olanlardan 03 Şubat 2025 tarihi itibariyle göreve başlayacağını beyan edenler bu duyuru kapsamında norm kadro fazlası olarak tespit edilebilecek; öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir. 8. İlgi (c) Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince görevli ve aylıksız izinli olanlar bu duyuru kapsamında başvuruda bulunmayacaklardır' denilmektedir, bu durum kılavuz yayınlanmadan önce sızdırılarak norm fazlası durumundaki öğretmenler aylıksız izin almaları yönünde teşvik edilmiş midir? Bu durumda kaç öğretmen vardır?

Atama Daire Başkanı'yla yaptığımız görüşmede; 'ücretsiz izne ayrılmak norm resen atamadan muafiyet sağlamaz. Önce norm işlemleri yapılıp sonra ücretsiz izne ayırın' şeklinde talimat verdim sözü uygulanmış mıdır? 'MEB ile ilgili bakanlıklar arasında yapılan protokol nedeniyle ilçeye atanmış bir kişi ilçe içerisinde normal prosedüre tabi tutulacak. Ancak ilçe dışına resen atanmayacak. Bulunduğu okulun normuna dahil edilmeyecek. Hesaplamalarda dolayısıyla 3 normu olan bir okula bu nedenle gelmiş bir öğretmen kimseyi norm fazlası yapamayacak' şeklinde söylenen uygulama gözetilmiş midir?

'Haksızlığa uğrayan tüm eğitim emekçilerinin sonuna kadar yanındayız'

'İlçe içinde resen atamalar tamam ama ilde ilçeler arası resen atamada daha temkinli olun, hatta yapmamaya çalışın dedim' bilgisi yalan mıdır? Atama Daire Başkanı'yla il milli eğitimlerin bu konuda görüşmeleri olmuş mudur? Olduysa neden resen atama için ısrar edilmektedir? Eş, sağlık ve benzeri özür durumlarına göre atanan, haksız ders tespitleri nedeniyle ihtiyaç fazlası durumuna düşürülerek resen atama tehdidiyle huzursuz edilen ve resen atamalarla haksızlığa uğrayan eğitim emekçilerinin mağduriyetleri giderilmeli, Resen atama yoluyla kazanılmış haklarının ellerinden alınmasının önüne geçilmelidir. Eğitim Sen olarak diyoruz ki; Haksız tespit edilen normlar ve bunun sonucunda resen atama tehdidi altında bırakılan eğitim emekçilerinin mağduriyeti engellensin. Haksızlığa uğrayan üyemiz olsun veya olmasın tüm eğitim emekçilerinin sonuna kadar yanındayız, hukuki olarak açacakları davalarda her türlü desteği sunacağımızın bir kez daha bilinmesini istiyoruz."

Eğitim-Sen\'den Norm Kadro Uygulamasına Tepki
Kaynak: ANKA

Eskişehir, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-Sen'den Norm Kadro Uygulamasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 01:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitim-Sen'den Norm Kadro Uygulamasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.