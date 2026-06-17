Eğitim-Sen'den Proje Okullarına Tepki - Son Dakika
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Eğitim-Sen'den Proje Okullarına Tepki

17.06.2026 17:52
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Eğitim-Sen Kars Şubesi, proje okullarındaki atamaları eleştirerek eylem yaptı ve liyakat vurgusu yaptı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Eğitim-Sen Kars Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenledikleri eylemle "proje okul" uygulamasına tepkilerini dile getirdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kars Şubesi'nce proje okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin yaşadığı sorunları dile getirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlendi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Hakan Topçu tarafından yapılan açıklamada, proje okullarının siyasal kadrolaşmanın merkezi haline getirildiğini savundu.

Topçu, Kars'ta proje okullarına yapılan yönetici atamalarının sonuçlarının bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'nın liyakat söyleminin uygulanmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yıllarını eğitime vermiş, mesleki birikimi, deneyimi ve başarılarıyla öne çıkan çok sayıda öğretmen ve yönetici dışarıda bırakılırken; atamaların hangi objektif kriterlere göre yapıldığı yine açıklanmamıştır. Şeffaf olmayan her atama, eğitim emekçilerinin gözünde torpil ve siyasal yakınlık kuşkusu yaratmaktadır. Çocuklarımız ve aileleri proje okullarına girebilmek için yıllarca emek verirken, proje okullarına öğretmen ve yönetici atamalarında hiçbir somut ve denetlenebilir ölçütün bulunmaması kabul edilemez. Proje okulları bilimsel eğitimin ve akademik başarının merkezleri olması gerekirken, iktidarın eğitim alanındaki kadrolaşma araçlarına dönüştürülmüştür. Eğitim kurumları hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir. Okullar, çocuklarımızın geleceğinin şekillendiği kamusal kurumlardır. Bu kurumların yönetiminde tek ölçüt liyakat, deneyim ve mesleki yeterlilik olmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim-Sen'den Proje Okullarına Tepki - Son Dakika

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