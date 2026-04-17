Eğitim Sen'den Yaşam Nöbeti

17.04.2026 16:12
Eğitim Sen Eskişehir, okul saldırılarına karşı 24 saatlik yaşam nöbeti başlattı, şiddeti protesto etti.

(ESKİŞEHİR) - Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için Yediler Parkı'nda 24 saatlik "yaşam nöbeti" başlattı. Eyleme sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri destek verdi. Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, okullarda artan şiddetin önlenemediğini belirterek, "Artık yapamıyorsanız bu işi bırakmalısınız. Biz bunu istiyoruz. Demek ki burada bir sorun var, bu şiddet önlenemiyor. Sizlerin almış olduğu bu tür politikalar, önlemler yetersiz kalıyor. Demek ki bu işi yapamıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin temsilcileri ve sendikaların da destek verdiği nöbet öncesi açıklama yapan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, şunları kaydetti:

"Bizler artık bıktık, yorulduk. Öğrencilerimizin öldürülmesi, şiddete maruz kalması, eğitim emekçilerinin şiddete maruz kalması, öldürülmesi gerçekten bizleri artık anlatılamaz bir durum haline soktu. ?Çünkü bizler okullarımızda şiddet istemiyoruz. Bizler okullarımızda öğrencilerimize özgür düşünceyi, hür düşünceyi öğretmek istiyoruz. Onların toplumun bazı kesimleri tarafından manipüle edilerek farklı amaçlar için yetiştirilmesini istemiyoruz. Gençlerimiz şiddetten uzak dursun, eğitimcilerimiz uzak dursun. Okullarda yeterli önlemler alınsın, bakanlık bunu sağlamakla yükümlü."

?Geldiğimiz noktada baktığımızda, insanların yaşadıkları birçok sıkıntılar; ekonomik anlamda, diğer sosyal anlamda, siyasetçilerin ayrıştıran dilleri maalesef toplumu bu hale dönüştürdü. ve okullarımızda gördüğümüz çocuklar da toplumun bir aynasıdır aslında. O nedenle herkese burada bir görev düşüyor. Sadece bu okullarda öğretmenlerle olabilecek bir şey değil. Bizler okullarımızda sürekli olarak şiddet haberleri, öğrencilerin kendi aralarında yaşadıkları şiddetle de mücadele ediyoruz, onları engellemeye çalışıyoruz birçoğunu. Ama bu tür vahim olaylar maalesef engellenemez duruma geldi. Bu nedenle önlem alınmak zorunda. Bakanlığı buradan kaç kere uyardık, tüm sendikalar bu konuda kaç kere uyardı. Artık yapamıyorsanız bu işi bırakmalısınız. Biz bunu istiyoruz. Demek ki burada bir sorun var, bu şiddet önlenemiyor. Sizlerin almış olduğu bu tür politikalar, önlemler yetersiz kalıyor. Demek ki bu işi yapamıyorsunuz."

Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
