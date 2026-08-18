Eğitim Sen\'den Yeni Kurultay Açıklaması

(ANKARA)- Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "6. Demokratik Eğitim Kurultayı'nı yalnızca mevcut sorunları tespit edeceğimiz bir toplantı olarak görmüyoruz. Kurultayımızı, sorunların nedenlerini tartışacağımız, çözüm önerilerimizi oluşturacağımız ve nasıl bir eğitim istediğimize ilişkin ortak sözümüzü güçlendireceğimiz bir mücadele zemini olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, sendika genel merkezide, 25-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Demokratik Eğitim Kurultayı'an ilişkin açıklamada bulundu.

Irmak, eğitim sisteminin "siyasal iktidarın ideolojik hedefleri" doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, bu politikaların "eğitim sisteminin yapısından müfredata, okul türlerinden öğretmen yetiştirme politikalarına kadar eğitimin bütün alanlarını etkilemektedir" dedi.

Irmak, kurultayda anadilinde eğitim hakkı ve çok dilli kamusal eğitim, demokratik ve özerk üniversite, akademik özgürlük, eğitimde şiddet, eğitim yönetimi ve denetiminin demokratikleştirilmesi ile yapay zeka ve eğitimde dijital dönüşüm konularının ele alınacağını belirtti. Irmak, teknolojinin eğitimde kullanımının da kamusal yarar ve insan odaklı bir anlayışla değerlendirileceğini ifade etti.

Laik ve bilimsel eğitim sisteminin "sistematik bir şekilde aşındırılmakta" olduğunu öne süren Irmak, okulların çeşitli projeler ve protokoller üzerinden "dinselleştirme politikalarının uygulama alanına" dönüştürüldüğünü iddia etti.

Irmak, "Eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma koşulları ağırlaşmakta, güvencesiz ve farklılaştırılmış istihdam biçimleri yaygınlaşmakta, mesleki ve sendikal haklarımız geriletilmektedir" dedi.

Irmak, kurultayda anadilinde eğitim hakkı ve çok dilli kamusal eğitim, demokratik ve özerk üniversite, akademik özgürlük, eğitimde şiddet, eğitim yönetimi ve denetiminin demokratikleştirilmesi ile yapay zeka ve eğitimde dijital dönüşüm konularının ele alınacağını belirtti. Irmak, teknolojinin eğitimde kullanımının da kamusal yarar ve insan odaklı bir anlayışla değerlendirileceğini ifade etti.

Kemal Irmak, kurultayın kapsamına ilişkin, "6. Demokratik Eğitim Kurultayı'nı yalnızca mevcut sorunları tespit edeceğimiz bir toplantı olarak görmüyoruz. Kurultayımızı, sorunların nedenlerini tartışacağımız, çözüm önerilerimizi oluşturacağımız ve nasıl bir eğitim istediğimize ilişkin ortak sözümüzü güçlendireceğimiz bir mücadele zemini olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.