Eğitim Sen Tokat Şubesi, 10 Ekim'in 11. yılında 104 kişiyi andı - Son Dakika
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Eğitim Sen Tokat Şubesi, 10 Ekim'in 11. yılında 104 kişiyi andı

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Eğitim Sen Tokat Şubesi, 10 Ekim\'in 11. yılında 104 kişiyi andı
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10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde IŞİD'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 104 kişi, katliamın 11. yıl dönümünde Tokat'ta anıldı. Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, tüm sorumluların açığa çıkarılmasını ve ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasını istedi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle anma düzenlendi. Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, "10 Ekim'i unutmadık, unutturmayacağız. Kaybettiklerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Emeğin, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız" dedi.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 104 kişi, katliamın 11'inci yıl dönümünde Tokat'ta düzenlenen basın açıklamasıyla anıldı.

Hıdırlık mevkiindeki Taş Köprü üzerinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Eğitim Sen Tokat Şubesi öncülük etti. Açıklamaya YENİ Parti İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, YENİ Parti Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Çaykara, SOL Parti üyeleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri ile Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"BARIŞIN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE'Yİ MUTLAKA KURACAĞIZ"

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, 11 yıl önce DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'da bir araya geldiklerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"11 yıl önce savaşa karşı barışı, sömürüye karşı emeğin hakkını, baskıya karşı demokrasiyi savunmak için Ankara Garı önünde buluştuk. IŞİD'in gerçekleştirdiği çifte bombalı saldırı sonucunda 104 arkadaşımızı, yoldaşımızı, canımızı yitirdik; 500'den fazla arkadaşımız yaralandı. Aradan 11 yıl geçti, acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ilk günkü kadar diri. 10 Ekim, bu topraklarda barışı kalıcı kılmak isteyenlere, silahın değil diyaloğun, emeğin olmasını isteyenlere yönelik bir saldırıdır. Mitingin en kitlesel anında barış çağrısının yükseldiği sırada bu saldırının gerçekleşmiş olması tesadüf değildir. Emekçilerin barış ve demokrasi talebini susturma girişimidir. Bugün halk hızla yoksullaşırken, gelir dağılımı adaletsizliği artarken, itiraz eden herkesin yaftalandığı bir düzen kurulmak isteniyor. Bu nedenle 10 Ekim'de katledilenlerin savunduğu demokrasi talebi bugün her zamankinden daha acil ve günceldir. Tüm istihbarat bilgilerine rağmen önlem almayanlar, bürokrasideki ihmaller ve katliama giden yoldaki denetimsizlikler ortaya çıkarılmadı. Vicdanlar rahat değildir, 10 Ekim davasında gerçek adalet sağlanamamıştır. 10 Ekim'i unutmadık, unutturmayacağız. Kaybettiklerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Emeğin, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız."

Kaynak: ANKA
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