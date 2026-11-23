Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) – Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Tokat şubelerinin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Eğitim Sen ve SES'in Tokat'taki yeni hizmet binasının açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra sendika yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, yeni binanın yalnızca bir fiziki mekan olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir binanın kurdelesini kesmiyoruz. Bugün Tokat'ta laik, bilimsel, kamusal eğitim ve kamusal sağlık mücadelesinin, tüm emek ve demokrasi dostlarının ortak buluşma noktasını hep birlikte açıyoruz. Eğitimin ve sağlığın piyasalaştırıldığı, kamu emekçilerinin yoksullaştırıldığı bu zorlu günlerde kamu emekçilerinin, işçi sınıfının, siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin yan yana durması her zamankinden daha kıymetlidir. Hepinizin gösterdiği dayanışma mücadelemize büyük bir ivme katıyor. TÖS'ten TÖB-DER'e uzanan onurlu tarihsel mirasımızı bu yeni yuvamızda daha da büyüteceğiz. Bu binanın alınmasında emeği geçen başta Eğitim Sen Genel Merkezi ve SES Genel Merkezi'ne ve buraya taşınma sürecimizde bizlere destek olan üye ve dostlarımıza Şube Yürütme Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz."

İLDEŞ: BİNALARI ANLAMLI KILAN İÇİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERDİR

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş ise Merkez Yürütme Kurulu adına katılımcıları selamlayarak, yeni binanın ortak mücadeledeki rolünü anlattı. İldeş, "Başkanımızın da dediği gibi binaları anlamlı kılan binanın kendisi değil, içinde ne yapıldığı, nasıl faaliyet yürütüldüğüdür. Kadın mücadelesine, gençlik mücadelesine, bizim örgütlenme mücadelemize, hak alma mücadelemize, birleşik ortak irademizi yükseltme mücadelemize, memleketin demokratik bir toplum hale gelmesiyle ilgili mücadelemize, laik eğitim mücadelemize katkılar sunmasını bekliyoruz. Umarım bu binamız da hem direniş hattının örülmesi hem ortak mücadeleyi yükseltmemizle ilgili hayırlara vesile olur."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı ve katılımcılar yeni hizmet binasını gezdi.