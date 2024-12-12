Eğitimci Recep Kasar Emekli Oldu - Son Dakika
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Eğitimci Recep Kasar Emekli Oldu

Eğitimci Recep Kasar Emekli Oldu

45 yıl eğitim veren Recep Kasar, emekliliği dolayısıyla plaketle onurlandırıldı.

12.12.2024 15:27
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Ağrı'da 45 yıl boyunca sınıf öğretmen ve idarecilik yaparak binlerce öğrenci yetiştiren Merkez İbrahim Çeçen İlkokulu Müdür Yardımcısı Recep Kasar, yaş haddinden emekli oldu.

Eğitim hayatına büyük katkılar sunan Kasar, aynı okulda görev yapan öğretmen kızı ve torunuyla aynı ortamda çalışmanın mutluluğunu yaşadı. Emekliliğinin ardından Kasar, Okul Müdürü Mehmet Demir ve müdür yardımcısı Ersin ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaret etti.

Ziyarette, Kasar'a eğitim camiasına yaptığı değerli katkılar dolayısıyla teşekkür eden Kökrek, kendisine plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. Kökrek, "Sayın Recep Kasar'a eğitime verdiği emekler ve hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisine emeklilik hayatında sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

45 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği deneyimleri paylaşan Kasar, öğretmenlik mesleğinin kendisi için bir tutku olduğunu belirtti. Genç öğretmenlere mesleki olarak kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Kasar, "Eğitim, kendini yenilemeyi gerektirir. Öğrencilere dokunmanın verdiği mutluluk ise tarif edilemez bir hazdır." dedi.

Kökrek'e teşekkür eden Kasar, "Bugüne kadar hizmet etmenin gururunu yaşadım, bundan sonra da eğitim camiasını dışarıdan desteklemeye devam edeceğim." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimci Recep Kasar Emekli Oldu - Son Dakika

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