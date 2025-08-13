Eğitimci Selçuk Erol Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 4 Eylül İlkokulu Müdürü Selçuk Erol (50), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evinde aniden rahatsızlanan Erol, ilk olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi konulan Erol, Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 25 yıllık eğitimci olan Selçuk Erol'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Erol'un vefatı, görev yaptığı okul başta olmak üzere Sarıgöl'deki eğitim camiasında ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Erol'un naaşı, Sarıgöl Siteler Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Baharlar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek. - MANİSA