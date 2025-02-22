Eğitimle Başarı: 16 Yaşında Çırak, Makine Mühendisi Oldu - Son Dakika
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Eğitimle Başarı: 16 Yaşında Çırak, Makine Mühendisi Oldu

Eğitimle Başarı: 16 Yaşında Çırak, Makine Mühendisi Oldu

Şeref Sarıdaş, babasının itirazlarına rağmen eğitimine devam edip makine mühendisi oldu.

22.02.2025 11:04
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Antalya'nın Serik ilçesinde 16 yaşındayken sanayideki oto tamircide çırak olarak çalışırken okumaya devam eden genç, babasının 'okumana gerek yok, mesleğini eline aldın' sözüne aldırış etmeyip devam ettiği eğitiminde üniversiteyi de bitirip makine mühendisi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Şeref Sarıdaş, 16 yaşında sanayideki oto tamircide çırak olarak çalışmaya başladı. 20 yaşındayken üniversite sınavına girip Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazandı. Ailesine maddi olarak yük olmamak için hem inşaatlarda çalıştı hem de 4 yıllık akademi hayatını başarıyla tamamladı. Geçtiğimiz yıl makine mühendisliği bölümünden mezun olan Şeref Sarıdaş, "Tamircilik mesleğini sevdiğim için oto tamirciliği işini yapmaya karar verdim" dedi.

Kendisinin makine mühendisi olmasından dolayı yaptığı işte arızalı parçaları yenisiyle değiştirmek yerine tamirini yapmayı tercih ettiğini belirten Sarıdaş, amaçlarının müşterilere çok az bir maliyet ödeterek, memnuniyetini kazanmak olduğunu söyledi.

Fabrikalarda çalışmak yerine kendi işini yapmak için oto tamir bakım işine devam ettiğini belirten Şeref Sarıdaş (26), "2017 yılından beri bu işin içerisindeyim. Lise yıllarında çırak olarak çalıştım. 20 yaşımdayken Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazandım. Okula giderken okul masraflarımı karşılamak için sanayide ve inşaatlarda çalıştım. Geçen yıl üniversiteyi bitirip diplomayı aldıktan sonra tamircilik mesleğini sevdiğim için bu işi yapmaya karar verdim. Aslında Avrupa'ya gidip orada hayatımı sürdürmek istiyordum; ailem evin tek çocuğu olduğum için izin vermedi. Babam aslında üniversite okumam yerine sanayide işime devam etmemi istedi. Ben de herkesten farklı olabilmek için başladığım tamircilik mesleğine makine mühendisi olarak dönmek istedim. Bunu başardığım için mutluyum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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