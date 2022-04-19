EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak - Son Dakika
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EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak

19.04.2022 11:47
EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak

Geçtiğimiz yıllarda 21 kadın otobüs şoförünü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, yeniden kadın otobüs şoförü alımı için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz yıllarda 21 kadın otobüs şoförünü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, yeniden kadın otobüs şoförü alımı için düğmeye bastı.

2019 yılından bugüne kadar 21 kadın otobüs şoförünü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, "Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınlara" sloganıyla Ankara'da toplu ulaşımda kadın şoför sayısını artırmayı hedefliyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile otobüs şoförü olmak isteyen adayların 19-29 Nisan tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı'na başvurması istendi. Konuyla ilgili "(0312) 507 11 88" ya da "(0312) 507 11 12" telefon numarasından da ayrıntılı bilgi alınabilecek. EGO Genel Müdürlüğü'ne başvuracak kadın adaylarda aranacak özellikler ise şöyle:

"En az lise mezunu olmak, kanunda belirtilen otobüs sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) sahip olmak, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek, Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ndeki kriterleri taşımak, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ve muayenelerine dair yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden sürücü olmasına engel olmadığına dair sağlık raporu almak, SRC belgesine sahip olmak, ileri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak." - ANKARA

EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak
EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak
EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak
EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak

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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2022

İstihdam, Ankara, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak - Son Dakika


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