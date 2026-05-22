Ehliyet Sevinci: İlk Denetim Gülümsetti

22.05.2026 22:54
Erbaa'da motosiklet ehliyeti alan Hanife Kurt, denetimde samimi anlar yaşattı ve polisle sohbet etti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet sürücüsü Hanife Kurt, ehliyetini aldıktan bir gün sonra ilk kez trafik uygulamasına denk geldi. Denetimde yaşanan samimi anlar hem polis ekiplerini hem çevredeki vatandaşları gülümsetti.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan motosiklet denetimleri sırasında kontrol noktasına gelen Hanife Kurt'un heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Gazetecilere konuşan Kurt, kısa süre önce motosiklet ehliyeti aldığını belirterek daha önce ehliyetsiz araç kullandığı için yüksek miktarda ceza ödediğini söyledi. Kurt, "İlk defa ehliyet aldım, çok mutluyum. Daha önce ehliyetsizlikten 40 bin TL ceza yemiştim. Artık korkmuyorum, çok güzel bir şey" dedi.

Hanife Kurt, denetim sonrası görev yapan polis ekiplerine erik ikram etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

