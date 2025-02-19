Ehliyet Sınavında Sure Okuyarak Rahatladı - Son Dakika
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Ehliyet Sınavında Sure Okuyarak Rahatladı

Ehliyet Sınavında Sure Okuyarak Rahatladı

Sivas'ta bir öğrenci ehliyet sınavında heyecanını yenmek için sure okudu, görüntüler sosyal medyada viral oldu.

19.02.2025 10:07
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Sivas'ta üniversite öğrencisi bir genç, ehliyet sınavına girdiği esnada yaşadığı heyecanı yenmek için sure okudu. O anlar, hocası tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlahiyat Fakültesinde eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Kürşat Duruer, ehliyet alabilmek için sürücü kursuna yazıldı. Direksiyon sınavı esnasında heyecanlanan 20 yaşındaki Duruer, direksiyon eğitmeninden sure okumak için izin istedi. İzin alan genç, 'zorluklarla birlikte kolaylığın da olduğu ve sabredenler için güzel sonuçlar elde edileceği' anlamına gelen İnşirah Suresi'ni okumaya başladı. O anlar eğitmeni tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Duruer, sınavı başarıyla tamamlarken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Dua okuyarak rahatlatabilirler"

Sınav heyecanını yenmek için sure okuduğunu ifade eden Kürşat Duruer, "Sınav esnasında hocalarım ne okuduğumu sordular. Ben de ilahiyat öğrencisi olduğumu söyledim. Sürücü kursundaki hocamın tavsiyesiyle dua okumamı istediler. Ben de içimin rahatlaması için dua okudum. Biraz heyecanlanmıştım ama dua okumak beni rahatlattı. Dua okuduktan sonra çok şükür sınavda da başarılı oldum. Sınav esnasında İnşirah Suresi'ni okumuştum. Özellikle gençlere örnek olmak çok iyi hissettirdi. Sınav esnasında heyecanlanan arkadaşlara da tavsiyem, kendilerini dua okuyarak rahatlatabilirler" dedi.

"Heyecanın yenmiş oldu"

Görüntülerin sosyal medyada büyük beğeni topladığını söyleyen direksiyon eğitmeni Özkan Karaoğlu, "Kürşat bize ilk geldiğinde hiç direksiyon koltuğuna oturmamıştı. Eğitimlerde çok güzel ilerleme kaydetti. Anlattığımız her şeyi sınavda harfiyen yerine getirdi. Sınav esnasında araba ile ilerlerken Kürşat'ın heyecanlı olduğunu hissettik. Kursiyer arkadaşlarımız ister istemez sınavda heyecanlı olabiliyorlar. 'Dua okumak ister misin' şeklinde soru yönelttik. Kendi de okumak istedi. Güzel bir ortam oluştu ve dua okuyarak kendini rahatlattı. Heyecanını biraz olsun yenmiş oldu. Rahatladığı için aynı zamanda güzel bir sınav geçirdi. Ehliyet sınavından geçerek ehliyet almaya hak kazandı. Sınavda aşırı heyecan yapmamaları konusunda tüm arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Aşırı heyecan onlara hata yaptırabiliyor. Sınav esnasında sınav heyecanını azaltacak dua gibi şeyler söyleyebilirler. Öğrencilerin muhabbet etmesi onlar için avantaj oluyor. O an videoyu çekmek aklımıza geldi ve sosyal medya attığımızda büyük beğeni topladı. Açıkçası bu kadar beklemiyorduk" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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