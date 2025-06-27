EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Teşekkür Töreni - Son Dakika
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EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Teşekkür Töreni

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Teşekkür Töreni
27.06.2025 18:40
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Vali Çiftçi, EİT 2025 etkinliklerine katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri takdim etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Teşekkür Belgesi Takdim Töreni'ne katılım sağladı.

Vali Çiftçi; EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında emekleri geçen kamu kurumları, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine toplamda bin 303 Teşekkür Belgesi/Başarı Belgesi takdim etti.

Vali Çiftçi, "Mart ayında, geniş katılımla Uluslararası AFAD Kış Tatbikatı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla 'Palandöken Ekonomik Forumu', 'Kariyer Fuarı' ve ardından resmi açılış töreni düzenlendi. Bu etkinlikler başarıyla tamamlandı. Aynı şekilde ilçelerimizde de çeşitli programlar bugüne kadar gerçekleştirildi. İnşallah yıl sonuna kadar bu etkinlikler devam edecek. Yaz Oyunları, gastronomi şöleni, uluslararası bisiklet turnuvası, yeniden Kış Oyunları gibi organizasyonlar da takvimde yer alıyor. Böylece 2025 yılı, Erzurum açısından dolu dolu, yaklaşık altmış yetmiş civarında nitelikli etkinlikle tamamlanmış olacak. Bu noktada, Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti olmasındaki en büyük katkı hiç şüphesiz Muhterem Cumhurbaşkanımıza aittir. Onun iradesi olmasaydı 2025 yılında Erzurum bu ünvanı alamazdı. Bu vesileyle zat-ı devletlerine şükranlarımızı sunuyor, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanımızın da bu süreçte önemli katkıları oldu. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kültür ve Turizm Bakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Teşekkür Töreni - Son Dakika

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